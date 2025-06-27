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В стране и мире

В РПЦ назвали грехом написание слова «бог» по рекомендациям Института русского языка

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Написание слова «бог» с маленькой буквы во всех случаях является грехом. Об этом заявил настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко в беседе с «Абзацем».

Ранее в Институте русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) пояснили, что, согласно общим рекомендациям, в устойчивых выражениях, таких как «слава богу» и «бог с ним», слово «бог» должно писаться с маленькой буквы. С заглавной оно употребляется в церковных текстах.

Ильяшенко назвал написание слова «бог» с маленькой буквы неуважением и продолжением атеистической идеологии, «которая господствовала сравнительно недавно».

«Творца неба и земли, который промышляет о каждом человеке, Господа Бога можно писать только с большой буквы. Это знак нашего преклонения, благословения и благодарности. Очень печально, что среди ученых такое мнение. На мой взгляд, это неприемлемо», - сказал представитель Русской православной церкви (РПЦ).

В апреле филолог РАН Мария Каленчук рассказала, что форма мужского рода слова «кофе» нетипична для правил русского языка. По словам эксперта, сто лет назад оно имело форму среднего рода. В пример она привела считавшегося «блюстителем чистой русской речи» писателя-классика Ивана Бунина, которые писал «утреннее кофе» и «вкусное кофе».

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Источник — lenta.ru
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