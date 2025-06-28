В Египте россияне массово отравились пивом

28.06.2025 | 14:30

В Египте россияне массово отравились алкоголем. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на египетские СМИ.

По информации источника, туристы отравились местным пивом. Сами они рассказали, что пили алкоголь в баре одного из египетских отелей «в плохо помытых стаканах».

На вкус напиток был похож на смесь лимонада и кваса. Россияне столкнулись с симптомами отравления в течение нескольких часов после употребления «пива», после чего восстанавливались несколько дней.

Некоторые из пострадавших полагают, что им специально наливали плохое пиво, заставляя таким образом покупать алкоголь в магазине при отеле. По данным СМИ, речь идет о десятках человек, которые обращались за помощью.

Ранее стало известно, что полсотни российских туристов застряли в Египте.