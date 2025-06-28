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В стране и мире

Россияне могут попасть в тюрьму за секс в автомобиле

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При определенных обстоятельствах россияне могут получить до 8 лет лишения свободы за секс в автомобиле. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.

По его словам, если россияне занимаются интимом в автомобиле, который находится в общественном месте, то их действия могут квалифицироваться по статье о мелком хулиганстве. За это нарушителям грозит штраф от тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

Юрист отметил, что если свидетелями интимных отношений, происходящих внутри машины, стали дети в возрасте до 14 лет, тогда нарушители подпадают под другую статью - о развратных действиях. В этом случае они могут получить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, Воропаев отметил, что если интимные действия в автомобиле происходят ночью, то в этом случае они нарушают закон о тишине. «В зависимости от региона России наказание за это нарушение разнится», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера над пассажиркой.

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Источник — lenta.ru
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