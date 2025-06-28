Россиян предупредили о психологическом трюке мошенников

28.06.2025 | 08:53

Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников «Водоканала» и просят назвать код из СМС-сообщения. Об этой схеме в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» предупредило МВД России.

В ведомстве заявили, что злоумышленники в беседе с потенциальной жертвой используют эффективный психологический трюк. «С первой же минуты разговора они создают у жертвы полную иллюзию легитимного "рабочего" контакта. Весь диалог строится вокруг якобы необходимого визита специалиста на дом - для поверки счетчиков воды или срочных работ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники поначалу не требуют у собеседников перевести деньги или назвать личные данные и не оказывают никакого давления. В разговоре они просто обсуждают детали предстоящего визита сотрудника «Водоканала». Однако после того, как все подробности оговорены, злоумышленник заявляет, что для подтверждения заявки нужно назвать код из СМС, которое пришло на телефон жертвы.

«При подобных звонках немедленно прекратите разговор и свяжитесь с официальной службой по вашему региону», - призвали в МВД России. Там добавили, что сотрудники «Водоканала» не запрашивают коды по телефону, а их визиты происходят только по заявке.

Ранее в ведомстве раскрыли другую актуальную схему мошенничества. Отмечалось, что злоумышленники звонят на домашние номера телефонов россиян, представляясь сотрудниками «Ростелекома», и заявляют о необходимости продлить договор связи.