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В стране и мире

Путин высказался о завершении СВО

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Россия хочет завершить специальную военную операцию (СВО) с нужным ей результатом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Минске, трансляцию которой вел Кремль в Telegram.

По его Путина, именно на это направлен оборонный бюджет, «а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО».

Глава государства подчеркнул, что Россия планирует уменьшать эти расходы, в то время как Североатлантический альянс и Евросоюз собираются их увеличивать.

Ранее Путин заявил, что Россия сражается в СВО за свое будущее. Он также назвал российских бойцов спецоперации прямыми наследниками героев Великой Отечественной войны.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что СВО продолжится до достижения всех целей. При этом он напомнил о словах главы государства, что идеально было бы сделать это политико-дипломатическими средствами.

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Источник — lenta.ru
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