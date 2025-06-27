Россиян начали массово лишать премий

27.06.2025 | 15:50

За последний год с отменой или снижением премий столкнулась почти треть россиян, а наиболее массово на неприятную ситуацию жалуются менеджеры, риелторы и IT-персонал. Об этом со ссылкой на июньское исследования сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и НПФ «Эволюция» пишут «Известия».

Каждый пятый респондент говорит, что размер вознаграждения стал меньше, а 9 процентов вообще остались без премий.

Чаще всего без них остаются жители Свердловской (42 процента), Новосибирской (36 процентов), Самарской (32 процента) и Ростовской (31 процент) областей и Татарстана (32 процента).

Тренд на борьбу с премиями подтвердили и в «Работе.ру». Замгендиректора сервиса Александр Ветерков заметил, что компаниям приходится сокращать расходы на персонал, потому что ожидания соискателей выросли, а средств для их удовлетворения у бизнеса нет.

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев указал, что многие компании в поиске специалистов вынуждены были переплачивать, но теперь они достигли той точки, когда продолжение такой политики может стать приговором для бизнеса. По словам Ветеркова, в новых условиях бизнес стремится в первую очередь оптимизировать расходы. Между тем премия, бонусы и переменная часть зарплаты являются самыми простыми и доступными способами для экономии.

Ранее экономист Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН предположил, что гонка зарплат последних лет в промышленности закончилась. Впервые с лета 2022 года доля компаний, которые планируют урезать расходы на зарплаты, превысила долю тех, кто хочет их повысить в реальном выражении (за вычетом инфляции). Одновременно в отрицательную зону ушли и планы по найму.