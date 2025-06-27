Сетевое издание|18+|Пятница|27 июн 2025|17:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиян начали массово лишать премий

Печать
Telegram

За последний год с отменой или снижением премий столкнулась почти треть россиян, а наиболее массово на неприятную ситуацию жалуются менеджеры, риелторы и IT-персонал. Об этом со ссылкой на июньское исследования сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и НПФ «Эволюция» пишут «Известия».

Каждый пятый респондент говорит, что размер вознаграждения стал меньше, а 9 процентов вообще остались без премий.

Чаще всего без них остаются жители Свердловской (42 процента), Новосибирской (36 процентов), Самарской (32 процента) и Ростовской (31 процент) областей и Татарстана (32 процента).

Тренд на борьбу с премиями подтвердили и в «Работе.ру». Замгендиректора сервиса Александр Ветерков заметил, что компаниям приходится сокращать расходы на персонал, потому что ожидания соискателей выросли, а средств для их удовлетворения у бизнеса нет.

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев указал, что многие компании в поиске специалистов вынуждены были переплачивать, но теперь они достигли той точки, когда продолжение такой политики может стать приговором для бизнеса. По словам Ветеркова, в новых условиях бизнес стремится в первую очередь оптимизировать расходы. Между тем премия, бонусы и переменная часть зарплаты являются самыми простыми и доступными способами для экономии.

Ранее экономист Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН предположил, что гонка зарплат последних лет в промышленности закончилась. Впервые с лета 2022 года доля компаний, которые планируют урезать расходы на зарплаты, превысила долю тех, кто хочет их повысить в реальном выражении (за вычетом инфляции). Одновременно в отрицательную зону ушли и планы по найму.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте