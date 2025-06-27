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В стране и мире

Домохозяйкам перечислили места скопления плесени

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Плесень чаще всего встречается в ванных комнатах и подвалах, рассказала «Вечерней Москве» кардиолог сети «Клиники Фомина» Альбина Рахматуллина.

Плесень можно встретить на кухне, на чердаках, на окнах и стенах, а также на мебели и коврах. Она любит размножаться во влажной среде.

Часто плесень можно обнаружить на потолке, в углах стен, за шкафами и даже на плитке.

Для профилактики появления плесени помогут несколько простых правил. Важно проветривать помещение, особенно в ванной и на кухне. Рекомендуется также использовать вытяжки. Важно вовремя устранять протечки, а также следить, чтобы уровень влажности в помещении был ниже 60 процентов. Поможет и регулярная уборка, а также устранение пыли в углах и за мебелью.

Ранее домохозяйкам дали совет по безопасному мытью окон в высотках. Чтобы не высовываться из окна, рекомендуется использовать магнитные щетки. Может быть достаточным отмыть только внутреннюю поверхность окон и то пространство внешней части, до которой можно дотянуться, заявил директор по маркетингу клининговой компании «Домовенок» Эрвин Меметов.

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Источник — lenta.ru
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