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В стране и мире

Мужчина поджег поезд метро с людьми из-за развода

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В Южной Корее идет суд над пожилым мужчиной, который совершил поджог вагона метро в Сеуле из-за развода. Об этом сообщает Chosunbiz.

Инцидент произошел на пятой ветке метрополитена 31 мая. 67-летний пенсионер по фамилии Вон разлил бензин в вагоне и поджег его, когда поезд с людьми находился в тоннеле.

В результате 22 пассажирам понадобилась госпитализация из-за отравления продуктами горения. 128 пострадавшим помощь оказали на месте. Сеульскому метрополитену был нанесен ущерб на 330 миллионов вон (19 миллионов рублей).

Во время допроса Вон заявил, что совершил общественно опасное преступление из-за недовольства результатами развода с женой. Его обвиняют в поджоге и покушении на жизнь пассажиров.

Ранее в Великобритании фанат пожарных поджег свой дом ради встречи с ними. Во время разбирательств выяснилось, что преступник был одержим пожарными и за год более 80 раз звонил на местную станцию.

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Источник — lenta.ru
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