Россиянка нашла способ превратить экономкласс самолета в бизнес и вызвала споры в сети

27.06.2025 | 13:15

Российская блогерша нашла простой способ превратить экономкласс самолета в бизнес-класс с помощью пледа и вызвала споры в сети.

Роликом она поделилась на своей странице @masha.gde в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео пассажирка самолета сделала узел с одной стороны пледа, надела его на откидной столик, а другой стороной постелила под собой на кресле. Таким образом ее ноги оказались в импровизированном гамаке. Некоторые подписчики нашли идею оригинальной, другие же сказали, что это не слишком удобно.

«Представляю, как счастлив впереди сидящий человек», «Как же эти изобретатели достают в полетах!», «Пользуюсь этим лайфхаком постоянно, это реально удобно», - писали юзеры.

Ранее другая россиянка показала подписчикам необычный способ заснуть в самолете с помощью ремня безопасности и вызвала споры в сети. Она продемонстрировала, как поднимает ноги на кресло и пристегивает ремень на лодыжках.