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В стране и мире

Некоторые популярные лекарства сочли опасными во время жары

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Фармацевт Паула Матеос призвала отказаться от приема некоторых популярных лекарств летом. Их она назвала в беседе с изданием EPE.

Матеос сочла опасными антигистаминные средства, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты, антидепрессанты, антигипертензивные лекарства, оральные контрацептивы и ретиноиды. Все они под воздействием солнца могут привести к негативным последствиям для здоровья, предупредила медик.

По словам врача, прием перечисленных медикаментов во время жары чреват возникновением жжения на коже, крапивницы, поражений, похожих на солнечный ожог, дерматита, экземы, отеков и зуда.

Изначально подобные реакции появляются только на участках тела, не защищенных от солнца, но потом могут распространиться далее. Матеос добавила, что если эти препараты все же необходимы, то лучше перенести их прием на ночь.

Ранее терапевт Ольга Чистик призвала отказаться от лечения БАДами. Они, по ее словам, полезны только для поддержания хорошего самочувствия.

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Источник — lenta.ru
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