Российского школьника выгнали с ЕГЭ из-за одной детали в его образе

28.06.2025 | 11:08

В Комсомольске-на-Амуре школьника выгнали с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за одной детали в его образе. Речь идет об умных очках, пишет aif.ru.

По данным издания, наблюдатели заметили устройство на записях с видеокамер в аудитории, после чего приняли решение об отстранении выпускника от экзамена и возможности пересдать его в этом году.

Сообщается, что в Хабаровском крае это единственный случай использования умных очков на экзамене.

Еще пятерых школьников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны - трое попались с бумажками на русском языке, двое пронесли гаджеты на экзамены по литературе и математике.

Ранее в Екатеринбурге ученицу гимназии отказались пускать на сдачу экзамена с иконой. Старшеклассникам также запрещали заходить в аудитории с водой, шоколадками, таблетками и ручками.