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В стране и мире

Россияне подорвали дверь соседа из-за постоянной громкой музыки по ночам

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В Приморском крае двое мужчин подорвали дверь соседа из-за постоянной громкой музыки по ночам. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Для этого они использовали страйкбольную гранату.

По данным канала, хозяин квартиры игнорировал просьбы соседей сделать музыку потише и продолжал ее слушать максимально громко ночью. В связи с этим его решили проучить.

Момент подрыва попал на видео. На кадрах видно, как двое мужчин делаю растяжку на дверь шумного соседа, стучат и отходят. Когда дверь открывается, происходит взрыв.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил двух мужчин к условным срокам за то, что они избили подростков на детской площадке из-за громкой музыки.

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Источник — lenta.ru
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