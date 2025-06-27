Российский школьник лишился почти всех баллов за ЕГЭ из-за утери бланка с ответами

27.06.2025 | 13:06

В Миякинском районе Башкирии школьник лишился почти всех баллов за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике из-за утери бланка. Об этом пишет Mash Batash в Telegram.

По информации издания, мальчик сдавал экзамен 10 июня. После первого задания ноутбук перестал работать, и устройство пришлось заменить.

Доделав работу за новым компьютером, выпускник ушел домой. Однако через две недели оказалось, что баллы выставлены только с учетом первой попытки.

Как рассказали родители, школа отправила в Региональный центр обработки информации оба бланка с ответами, но один из них исчез. Директор учебного заведения от комментариев отказался, подчеркивает канал.

Ранее у выпускницы одной из школ в Ленинградской области аннулировали результаты из-за использования умных очков. Как выяснилось, девочка снимала на видео контрольно-измерительные материалы по русскому языку и обществознанию. Записанные задания решались другими людьми, а ответы диктовались в наушник.