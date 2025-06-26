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В стране и мире

В России стало не хватать вакцин для кошек и собак

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В 2025 году ветклиники в России получили втрое меньше вакцин для кошек и собак. Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации «Национальная ветеринарная палата» (НВП) в Россельхознадзор и Минсельхоз сообщает газета «Известия».

Из-за резкого падения объемов поставок врачи опасаются, что это приведет к росту случаев заражения домашних животных, а затем и людей.

«Сейчас в некоторых клиниках в очереди на вакцинацию стоит 200–300 животных, а в поставках приходит 10–20 доз, - говорится в обращении. - Дистрибьюторские компании заявляют о двух-трехкратном сокращении поставок иммунобиологических препаратов от производителей».

Производителей, импортеров и заинтересованные ведомства просят выработать решение максимально быстро. В Россельхознадзоре уже пообещали провести видеосовещание с привлечением всех производителей вакцин для собак и кошек, чтобы разобраться в ситуации. В Минсельхозе назвали ситуацию с обеспечением внутреннего рынка ветпрепаратами стабильной и подчеркнули, что у наиболее востребованных зарубежных препаратов есть отечественные аналоги. Также в ведомстве напомнили, что ряд импортных вакцин не поставлялись с 2022 года.

В начале года россиян предупредили о риске исчезновения с полок магазинов популярных кормов для животных. Речь шла о продукции брендов Whiskas, Chappi и Pedigree, а также Felix, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг». Причиной таких опасений стал временный запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции из европейских стран. Однако Mars, которому принадлежат права на производство и выпуск, заявил, что успел закупить различные добавки в достаточном объеме.

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Источник — lenta.ru
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