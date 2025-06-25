Россиян предупредили об удвоении платы за ЖКУ при одном условии

25.06.2025 | 13:26

Тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) для россиян без счетчиков на воду могут удвоиться. О резком увеличении платы при этом условии предупредил сенатор Олег Голов, пишет «Газета.ru».

«Если новое постановление Минстроя будет принято, тарифы на воду для тех, кто до сих пор не установил счетчики, вырастут почти в два раза - коэффициент увеличат с 1,5 до 3, что приведет к понятному увеличению платежей для таких квартир», - заявил сенатор.

По словам Голова, мера должна побудить россиян установить в квартирах приборы учета, правильно их обслуживать и своевременно передавать показания. Так получится уменьшить потери воды, сохранить природные ресурсы и снизить общие расходы на коммунальные услуги.

При этом нововведение не затронет жилые дома, где установить счетчики технически невозможно.

Ранее тарифу на передачу электроэнергии в России предрекли рост сверх плана. Самый высокий рост - на 38,7 процента, ожидается в Красноярском крае. За ним следуют Новосибирская (на 31 процент) и Курганская области (на 26,9 процента).