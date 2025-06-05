Россияне смогут узнать адреса бомбоубежищ через «Госуслуги»

05.06.2025 | 14:50

Россияне смогут получать доступ к адресам убежищ при помощи «Госуслуг». Об этом говорится в заявлении замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова, пишет «Парламентская газета».

По его словам, на портале появится новая специальная вкладка с адресами точек безопасности. Каждый пользователь сможет узнать, к какому убежищу он приписан и куда идти в случае чрезвычайной ситуации.

Он добавил, что то же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

Как подчеркнул Старовойтов, система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить ее на всю страну могут уже до конца этого года.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует привести в порядок все объекты гражданской обороны в стране - в основном убежища и укрытия. Он уточнил, что на эти цели будет нужно около 155 миллиардов рублей.