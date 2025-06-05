Раскрыта опасность тревожных рассылок в мессенджерах

05.06.2025 | 13:11

Рассылки в мессенджерах, построенные на создании чувства опасности у получателя и требующие от него дальнейшей пересылки сообщения, как правило, содержат ложные новости. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин, раскрывший также, по каким признакам можно узнать фейковые рассылки и как реагировать на такие тревожные сообщения.

«Много паники, но отсутствует ссылка на источник информации? Верный признак манипуляции. Когда "взломать" хотят не ваше устройство, а лично вас. Обмануть, запугать, да еще и использовать для рассылки фейка вашим контактам», - сказал Золотухин.

Он отметил, что если перечитывать такие сообщения, отключив эмоции, то сразу будет очевидно, что получателя вводят в заблуждение. Например, автор сообщения может настаивать на том, что прилавки магазинов наводнили отравленные продукты для детей, или предупреждать о видео, способном взломать устройство и украсть все деньги жертвы.

«Что делать, если вы получили такую рассылку? Соблюдайте спокойствие. Критично относитесь ко всем сообщениям, которыми от вас хотят добиться каких-то действий или эмоционального отклика. Конечно же, не пересылайте подобные сообщения. Не давайте шанса другим людям переслать глупость знакомым», - посоветовал Золотухин.

Кроме того, по его словам, нужно проверить достоверность информации. При этом не стоит открывать ссылки из самого сообщения, причем даже в том случае, если оно пришло от знакомого получателю человека, ведь его устройство может быть дискредитировано.

Ранее были раскрыты основные признаки мошенников в популярном мессенджере. Как рассказал эксперт компании F6 Игорь Потапов, поступающие от незнакомцев обещания подарков или призов могут быть отправлены киберпреступниками.