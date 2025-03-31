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В стране и мире

Продажи смартфонов в России рухнули

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По итогам первого квартала продажи смартфонов в России рухнули примерно на 20 процентов, что стало одним из сильнейших падений рынка за всю историю. Об этом со ссылкой на продавцов техники и экспертов пишут «Известия».

Источник, близкий к одной из федеральных сетей, рассказал, что реализация устройств упала на 26 процентов в физическом и на 25 процентов в денежном выражении, до 5,5 миллиона единиц и 139 миллиарда рублей. Другой собеседник издания приводит несколько иные цифры - 21 процент и 19 процентов соответственно (5,9 миллиона смартфонов и 150,1 миллиарда рублей).

Главными факторами, повлиявшими на такую динамику, эксперты называют высокие показатели по продажам 2024 года и повышение ключевой ставки Центробанка. Из-за последнего обстоятельства рынок потребкредитования существенно сократился, а процентные ставки по банковским вкладам стали очень привлекательными.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов отметил, что сравнимая тенденция наблюдается и в других категориях электроники, в том числе в компьютерах и ноутбуках.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин утверждает, что если не считать обвального 2022 года, когда поставки техники в Россию остановились на полтора месяца из-за боевых действий на Украине, рынок еще не сталкивался с таким серьезным падением.

Также участники рынка полагают, что россияне обновили смартфоны в 2023-2024 годах и пока новый цикл смены устройств не наступил. В среднем отечественный пользователь меняет устройство через 4,5 года.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков не исключил роста продаж во втором полугодии, но только если начнется отмена западных санкций, а на рынок вернутся привычные производители. В противном случае добиться улучшения показателей будет сложно.

Ранее глава автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева призвала власти остановить поток импортных смартфонов, планшетов и ноутбуков или сделать их дороже, потому что в текущих условиях российские производители не могут наращивать продажи и использовать производственные мощности.

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Источник — lenta.ru
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