Раскрыты опасные причины ночных позывов в туалет

29.03.2025 | 11:31

Необходимость просыпаться более одного раза за ночь, чтобы сходить в туалет, или ноктурия, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, предупредил уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин. Опасные причины частого ночного мочеиспускания врач раскрыл «Ленте.ру».

По словам врача, позывы в туалет по ночам — это один из характерных признаков диабета.

«При сахарном диабете повышенный уровень глюкозы в крови провоцирует усиленное выделение мочи, что может проявляться частыми ночными позывами. При несахарном диабете это явление связано со снижением выработки антидиуретического гормона, который должен задерживать воду в организме», — объяснил доктор.

Кроме того, ноктурия может возникать при различных сердечно-сосудистых заболеваниях, а также урологических заболеваниях, например, цистите или пиелонефрите. При этом у мужчин в возрасте причиной ноктурии является развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы, продолжил Низин.

«При этом заболевании простата увеличивается в размерах и давит на мочеиспускательный канал, тем самым стимулируя позывы к мочеиспусканию», — добавил врач.

Еще одной причиной ночных позывов в туалет может быть синдром обструктивного апноэ сна. Из-за этого заболевания может возникать тахикардия, которая приводит к расширению сосудов и некоторым гормональным процессам, что ускоряет выведение натрия и воды из организма, в том числе и в ночное время, уточнил специалист.

Ранее уролог Александра Старцева назвала нормальную частоту походов в туалет. В среднем здоровый человек мочится пять-восемь раз в сутки, рассказала она.