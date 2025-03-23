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В стране и мире

Врач предупредил о риске использования антисептиков

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В повседневной жизни не нужно злоупотреблять средствами для дезинфекции, особенно если в доме есть маленький ребенок. Об этом предупредил врач-педиатр Павел Бережанский в беседе с aif.ru.

Бережанский указал, что, чем чаще используются антисептики, тем реже ребенок контактирует с бактериями, вирусами и другими микроорганизмами. По словам врача, есть риск, что со временем это может спровоцировать аллергию, то есть иммунитет будет агрессивно реагировать на обычные продукты, такие как фрукты, овощи и мясо. Кроме того, специалист предупредил, что дети, выросшие в стерильных условиях, в большей степени подвержены простуде и гриппу.

Педиатр отметил, что частое использование антисептиков мешает формированию иммунной системы. Он пояснил, что дети появляются на свет с «пустым» иммунитетом. Но постепенно он учится вырабатывать защитные тела к инфекциям. Это, по словам Бережанского, происходит тогда, когда ребенок дома или на улице сталкивается с возбудителями болезней.

«Таким образом, ребенку очень важно контактировать с инфекциями, гельминтами, аллергенами», - заявил врач.

Кроме того, специалист подчеркнул, что в человеческом теле почти нет стерильных участков. По его словам, бактерии присутствуют везде, за исключением некоторых отделов нервной системы. Более того, микроорганизмы формируют микрофлору, необходимую для на нормальной работы организма.

Ранее сообщалось, что в креме от прыщей популярного французского бренда La Roche-Posay нашли опасный канцероген бензол. Компания в срочном порядке отозвала всю партию косметического средства из торговых сетей.

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Источник — lenta.ru
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