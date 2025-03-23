Врач предупредил о риске использования антисептиков

23.03.2025 | 08:57

В повседневной жизни не нужно злоупотреблять средствами для дезинфекции, особенно если в доме есть маленький ребенок. Об этом предупредил врач-педиатр Павел Бережанский в беседе с aif.ru.

Бережанский указал, что, чем чаще используются антисептики, тем реже ребенок контактирует с бактериями, вирусами и другими микроорганизмами. По словам врача, есть риск, что со временем это может спровоцировать аллергию, то есть иммунитет будет агрессивно реагировать на обычные продукты, такие как фрукты, овощи и мясо. Кроме того, специалист предупредил, что дети, выросшие в стерильных условиях, в большей степени подвержены простуде и гриппу.

Педиатр отметил, что частое использование антисептиков мешает формированию иммунной системы. Он пояснил, что дети появляются на свет с «пустым» иммунитетом. Но постепенно он учится вырабатывать защитные тела к инфекциям. Это, по словам Бережанского, происходит тогда, когда ребенок дома или на улице сталкивается с возбудителями болезней.

«Таким образом, ребенку очень важно контактировать с инфекциями, гельминтами, аллергенами», - заявил врач.

Кроме того, специалист подчеркнул, что в человеческом теле почти нет стерильных участков. По его словам, бактерии присутствуют везде, за исключением некоторых отделов нервной системы. Более того, микроорганизмы формируют микрофлору, необходимую для на нормальной работы организма.

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