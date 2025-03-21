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В стране и мире

Коты отогнали змею от завтракающей хозяйки

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Змея прервала завтрак москвички в районе Отрадное. Об этом пишет издание Baza.

Жительница дома на улице Санникова спокойно завтракала, как вдруг почувствовала, как ее ногу щекочет что-то холодное. Она посмотрела вниз и увидела, что на нее заползла змея. От испуга женщина закричала, и к ней прибежали ее коты.

Питомцы отогнали змею, и хозяйка накрыла ее большим пластиковым контейнером. Прибывшие по вызову женщины спасатели определили, что в ее квартиру пробрался маисовый полоз. Эта змея неядовита. Они забрали ее с собой.

Маисовых полозов часто заводят в качестве домашних питомцев любители рептилий. Длина змей может достигать 1,5 метра. Естественная окраска оранжевая с черными полосами, окружающими красные пятна. Питаются грызунами, летучими мышами, ящерицами и птицами.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пес предупредил хозяина об огромной ядовитой змее, спрятавшейся в машине, и спас его. Пятиметровая королевская кобра устроилась в моторном отсеке.

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Источник — lenta.ru
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