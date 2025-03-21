Кинолог назвала неподходящих собак для молодых семей с детьми

21.03.2025 | 17:04

Британский кинолог, основатель центра помощи владельцам собак PupTalk Никки Френч назвала породы собак, которые не подходят молодым семьям с детьми. Свои рекомендации она дала в интервью изданию Daily Mirror.

Френч считает, что не бывает плохих собак, однако, если животное плохо воспитывать и поместить в неподходящее окружение, оно будет несчастно и станет источником проблем для хозяев. Кинолог назвала бордер-колли одной из пород, которую не стоит заводить в доме с маленьким ребенком. У этих собак силен пастуший инстинкт, и они вполне могут избрать ребенка объектом его применения. В частности, бордер-колли могут кусать детей за пятки, если посчитает, что те неправильно себя ведут. Эта проблема особенно часто проявляется, когда ребенок активный и много бегает.

Френч также рекомендовала не заводить собак, которые много лают, например чихуахуа, гончих и йоркширских терьеров. Эти собаки реагируют лаем на многие раздражители, могут поднять шум среди ночи и разбудить младенца. Кроме того, кинолог не советует молодым семьям заводить охотничьих собак, вроде фоксхаундов или бордер-терьеров. Из-за сильного охотничьего инстинкта они могут погнаться за маленькими детьми и навредить им.

Френч считает, что большую роль в поведении собаки, помимо дрессировки, играет генетика. Она посоветовала перед выбором щенка взглянуть на его родителей. Если они спокойны и не проявляют чрезмерной нервозности, то и их отпрыск, скорее всего, будет спокойным.

В любом случае кинолог рекомендовала семьям с детьми внимательно изучить каждую породу, потому что далеко не всякая собака будет счастлива в доме с маленькими детьми даже при хорошей дрессировке и спокойном темпераменте.

Ранее знаменитый британский кинолог Уилл Атертон назвал породы собак, которые лучше не заводить владельцам-новичкам. На первое место в своем списке он поставил японскую собаку акиту.