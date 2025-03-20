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В стране и мире

Названа самая счастливая страна в мире

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Финляндию восьмой раз подряд признали самой счастливой страной мира. Об этом сообщается во «Всемирном докладе о счастье».

Исследовательский центр благополучия при Оксфордском университете, подготовивший доклад, поставил Россию на 66-е место. В прошлом году она заняла 72-ю строчку. США оказались на 24-м месте. Это самая низкая позиция страны за всю историю проведения этого исследования. Великобритания также спустилась в рейтинге и заняла 23-е место.

Второе и третье место снова забрали Дания и Исландия. За ними следует Швеция. В первую десятку самых счастливых стран также вошли Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика. Самой несчастливой страной снова назвали Афганистан, рядом с ним оказались Ливан, Сьерра-Леоне и Малави.

Авторы доклада используют шесть ключевых факторов для определения уровня счастья в разных странах: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Все критерии в ходе опроса оценивает местное население. По словам социологов, государства часто прислушиваются к результатам исследования, чтобы скорректировать социальную политику.

«Если мы хотим укрепить сообщества и экономику, мы должны инвестировать в то, что действительно важно: друг в друга», - объяснил генеральный директор компании Gallup, участвующей в исследовании.

Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, который отмечают 20 марта. «Всемирный доклад о счастье» выходит каждый год с 2012 года.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в пятерку самых нечистоплотных стран Европы, 37% участников опроса из России признались, что не моют руки после посещения уборной.

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Источник — lenta.ru
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