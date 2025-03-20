Дачникам назвали опасное удобрение

20.03.2025 | 13:04

Недозревший перегной опасен для дачных растений - он может их уничтожить или мешать им расти. Неожиданное свойство популярного удобрения назвал дачникам агроном и биолог Денис Терентьев, пишет aif.ru.

«Перегной, особенно если он не до конца перепрел и не присыпан землей, может угнетать молодые корни. При внесении перегноя непосредственно в лунки его обязательно нужно покрывать слоем почвы, чтобы исключить прямой контакт с нежной корневой системой», - рассказал специалист.

Если этого не сделать, корни растений могут сгнить или покрыться ожогами.

Хорошим решением будет внести перегной в междурядья или рассыпать его по грядке, прикрыв мульчей или присыпав дополнительным слоем почвы - так не будет выветриваться озон.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, посоветовал россиянам посадить в марте томаты, перец и баклажаны.