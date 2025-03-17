Мужчина лишился руки из-за укуса рыбы

17.03.2025 | 10:21

В Индии фермер лишился руки из-за укуса обыкновенного мешкожаберного сома. Об этом пишет The Hindu.

38-летний мужчина из округа Каннур штата Керала рассказал, что плававшая в канаве рыба схватила его за кончик пальца в феврале. На месте укуса была небольшая рана, на которую он сначала не обратил внимания. Однако вскоре на месте раны образовался серьезный нарыв. Фермер обратился в местную клинику, где ему сделали прививку от столбняка. Однако нарыв продолжил распространяться.

В итоге мужчина побывал в двух больницах, прежде чем врачи выяснили, что в рану попала инфекция, которая вызвала газовую гангрену. К этому моменту она распространилась на всю ладонь, и единственным вариантом спасения остальной конечности оказалась ампутация кисти.

После этого случая представители индийского здравоохранения обратились к гражданам и предупредили, что в грязной воде обитают бактерии, способные вызвать гангрену.

Ранее сообщалось, что жительница ЮАР потеряла 16 пальцев на руках и ногах после укуса клеща. У нее также развилась гангрена из-за инфекции.