Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мар 2025|18:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Мужчина лишился руки из-за укуса рыбы

Печать
Telegram

В Индии фермер лишился руки из-за укуса обыкновенного мешкожаберного сома. Об этом пишет The Hindu.

38-летний мужчина из округа Каннур штата Керала рассказал, что плававшая в канаве рыба схватила его за кончик пальца в феврале. На месте укуса была небольшая рана, на которую он сначала не обратил внимания. Однако вскоре на месте раны образовался серьезный нарыв. Фермер обратился в местную клинику, где ему сделали прививку от столбняка. Однако нарыв продолжил распространяться.

В итоге мужчина побывал в двух больницах, прежде чем врачи выяснили, что в рану попала инфекция, которая вызвала газовую гангрену. К этому моменту она распространилась на всю ладонь, и единственным вариантом спасения остальной конечности оказалась ампутация кисти.

После этого случая представители индийского здравоохранения обратились к гражданам и предупредили, что в грязной воде обитают бактерии, способные вызвать гангрену.

Ранее сообщалось, что жительница ЮАР потеряла 16 пальцев на руках и ногах после укуса клеща. У нее также развилась гангрена из-за инфекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте