Россиянам объяснили необходимость копеек

08.03.2025 | 13:29

Отказаться от копеек и оставить исключительно рубли не получится, они останутся законным средством платежа. Об этом Банк России написал в Telegram-канале, в котором была опубликована очередная порция ответов на вопросы в чат-боте.

Центробанк (ЦБ) признал, что спрос на монеты номиналом до одного рубля в РФ сейчас очень невысок, но отметил, что они по-прежнему законное средство платежа.

Авторы сообщения напомнили, что монеты выполняют функцию размена, что все еще актуально, поскольку у людей должна быть возможность рассчитываться «до копейки».

«То же правило справедливо и для банков при закрытии вклада. Еще один яркий пример — тарифы ЖКХ», — объяснили в ЦБ.

Ранее возвращение купюр номиналом пять и десять рублей, которые до этого заменили «металлом» из-за популярности и удобства, объяснили в регуляторе их большей выгодностью в сравнении с чеканкой монет.