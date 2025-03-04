Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

США приостанавливают всю военную помощь Украине. Об этом Fox News сообщили в Белом доме.
В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.
Президент США Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету «взять паузу», рассказал собеседник телеканала.
Вся военная техника США, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не пересечет границу республики.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил значение перепалки между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. По его мнению, ссора показала, что конфликт на Украине будет трудно решить.
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