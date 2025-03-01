Чемоданы с расчлененкой нашли в Петербурге

01.03.2025 | 15:32

В Санкт-Петербурге 1 марта нашли чемоданы с частями человеческого тела, о чем стало известно 78.ru.

Находку в Невском районе, на Славянской улице, обнаружил мужчина-морж, нырявший на берегу неподалеку в Неву. Среди деревьев он нашел два чемодана с расчлененными останками.

«Фонтанке» информацию о находке подтвердили в правоохранительных органах. Останки были также завернуты в пакеты и в клетчатую синюю сумку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

В феврале сообщалось, что историку-расчленителю Олегу Соколову отказали в службе на СВО из-за возраста. Осужденный за расправу над аспиранткой Анастасией Ещенко Соколов просил отправить его в зону СВО, однако военные отказали ему в связи с превышением предельного возраста.