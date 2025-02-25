В Госдуме захотели разрешить регионам безвозвратный отлов бродячих животных

25.02.2025 | 13:08

В Госдуме захотели ужесточить законодательство об отлове бродячих собак. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев в Telegram.

Речь идет о предоставлении регионам права осуществлять безвозвратный отлов бродячих животных. «Соответствующая поправка может быть внесена уже на следующей неделе», - уточнил парламентарий.

Матвеев указал, что законодательная инициатива связана с очередным нападением бродячих собак на человека в Каспийске. ЧП произошло 23 февраля, пострадавшую не спасли.

Ранее в Госдуме оценили вероятность распространения разрешения на умерщвление бродячих собак на всю Россию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что такое решение не будет принято на государственном уровне. Соответствующие полномочия относятся к ведению регионов, пояснил он.