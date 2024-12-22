Части россиян захотели предоставлять дополнительные выходные

22.12.2024 | 08:37

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить дополнительные выходные сотрудникам с семьями.

Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России, сообщает URA.RU.

В число мер поддержки таких сотрудников компаниям стоит добавить не только выплаты, но и путевки и выходные дни, пояснил Путин. Также он предложил повысить сумму необлагаемых налогами и взносами корпоративных материнских капиталов до одного миллиона рублей.

Ранее рекомендации по поддержке сотрудников, у которых есть семьи с детьми, для российского бизнеса разработал Минтруд. Также в их составлении задействовали Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Компаниям предложили ввести для таких работников гибкий график, оплачивать им первый взнос по ипотеке, если в семье родился второй ребенок, и т. д. Всего в документ вошло 60 предложений.