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В стране и мире

Части россиян захотели предоставлять дополнительные выходные

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Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить дополнительные выходные сотрудникам с семьями.

Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России, сообщает URA.RU.

В число мер поддержки таких сотрудников компаниям стоит добавить не только выплаты, но и путевки и выходные дни, пояснил Путин. Также он предложил повысить сумму необлагаемых налогами и взносами корпоративных материнских капиталов до одного миллиона рублей.

Ранее рекомендации по поддержке сотрудников, у которых есть семьи с детьми, для российского бизнеса разработал Минтруд. Также в их составлении задействовали Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Компаниям предложили ввести для таких работников гибкий график, оплачивать им первый взнос по ипотеке, если в семье родился второй ребенок, и т. д. Всего в документ вошло 60 предложений.

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Источник — lenta.ru
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