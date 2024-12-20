Сетевое издание|18+|Пятница|20 дек 2024|16:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Водителей предупредили об опасных запахах в салоне автомобиля

Печать
Telegram

Игнорировать странные запахи в салоне автомобиля — себе дороже. Какие непривычные ароматы в машине должны вызвать подозрения у водителя, пишет издание CarsWeek.

Так, о неисправности может сигнализировать запах, возникающий во время прогрева мотора. Как правило, он исчезает вскоре после начала поездки. Первое, на что он может указывать — попадание топлива в выхлопную систему. К этому в свою очередь приводит сбой в работе электронного блока управления, благодаря которой дозируется бензин. Третьим звеном цепочки является неисправный датчик, который измеряет объем воздуха, поступающего в цилиндры. Решить проблему можно, пошевелив или почистив датчик. Если при следующем запуске двигателя запах отсутствует, беспокоиться не о чем.

Начеку нужно быть, если в салоне автомобиля виднеется белый дым. Такие пары на запах сладковаты и свидетельствуют о прогорании антифриза в системе охлаждения. Причиной утечки в этом случае может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ). Второй вариант — микротрещины в блоке самого мотора. Оценить целесообразность предстоящего ремонта поможет опытный механик — ремонт не гарантирует долгой службы двигателя, при этом сама процедура обойдется по цене нового агрегата.

Острый запах выхлопных газов в салоне говорит об утечке моторного масла. Вдобавок к нему обычно из выхлопной трубы сразу после прогрева машины начинает валить темно-серый дым. Ситуацию прояснят показания датчиков: при повышенном расходе масла требуется срочно обратиться в автосервис. Пренебрегать диагностикой в данном случае нельзя.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на покупке машины. В первую очередь при выборе авто не стоит зацикливаться на одном бренде — аналогичные модели других фирм не всегда проигрывают в качестве, комфорте и безопасности. Также важно изучить историю автомобиля по отчетам — нередко это позволяет найти оправданный повод для торга.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте