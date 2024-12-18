Зона загрязнения Черноморского побережья мазутом увеличилась

18.12.2024 | 13:18

Зона загрязнения побережья Краснодарского края мазутом увеличилась. Об этом заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Андрей Потахов, его цитирует «Интерфакс».

Территория загрязненного мазутом Черноморского побережья выросла с 35 до 49 километров. В связи с этим маршрут патрулирования увеличили до 70 километров.

«По результатам мониторинга, который проводится в круглосуточном режиме, выявлены новые участки выброса нефтепродуктов на береговую линию. Зона проведения работ увеличена до 49 км, которая охватывает побережья Темрюкского района и города Анапы», - пояснил Потахов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе утром 15 декабря. Позднее стало известно о частичной утечке топлива. Днем 17 декабря еще один танкер, «Волгонефть-109», подал сигнал бедствия в Черном море. На судне, которое перевозило четыре тысячи тонн мазута, могла произойти утечка груза.

Росрыболовство пообещало оценить экологические последствия крушения танкеров в Керченском проливе, проведя разведку с воздуха и сделав забор проб воды. Подсчитать ущерб смогут после того, как погода нормализуется и последствия аварии будут ликвидированы.