Сетевое издание|18+|Понедельник|2 дек 2024|16:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Врач назвал способы уберечься от тихой пневмонии

Печать
Telegram

Микоплазменная пневмония, которую также называют тихой пневмонией, не имеет тех же симптомов, что и классическое воспаление легких, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Способы уберечься от этого заболевания он назвал в беседе с KP.RU.

По его словам, бактерия, которая вызывает микроплазменную пневмонию, поражает сосуды и соединительные ткани легких. «Антибиотики, которые действуют в большинстве на клеточную стенку, на микробы микоплазмы не действуют. А с диагностикой сложности, потому что нет ярких проявлений болезни и люди не обращаются за лечением», — рассказал Жемчугов.

Способом уберечься от такого заболевания он назвал проветривание помещений, поскольку микоплазма передается воздушно-капельным путем, и реже — контактно-бытовым. При легком, но постоянном покашливании Жемчугов порекомендовал обратиться к врачу, а при подозрении на микоплазму — сдать тест на антитела к этой инфекции.

В мокрую и слякотную погоду, которая располагает к распространению микробов, врач посоветовал запастись подходящей одеждой и обувью и пить витаминные согревающие напитки, например, чай с лимоном и имбирем. Кроме того, он посоветовал добавить в рацион десерт из фейхоа. «Предварительно отрезать с фрукта хвостики. Дальше пропустить через мясорубку килограмм фейхоа на килограмм сахара. И принимать смесь по две ложки в день», — объяснил доктор.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил о риске новой пандемии. По словам Крючкова, пандемия птичьего гриппа может начаться в течение двух-пяти лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте