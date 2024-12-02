Врач назвал способы уберечься от тихой пневмонии

02.12.2024 | 14:43

Микоплазменная пневмония, которую также называют тихой пневмонией, не имеет тех же симптомов, что и классическое воспаление легких, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Способы уберечься от этого заболевания он назвал в беседе с KP.RU.

По его словам, бактерия, которая вызывает микроплазменную пневмонию, поражает сосуды и соединительные ткани легких. «Антибиотики, которые действуют в большинстве на клеточную стенку, на микробы микоплазмы не действуют. А с диагностикой сложности, потому что нет ярких проявлений болезни и люди не обращаются за лечением», — рассказал Жемчугов.

Способом уберечься от такого заболевания он назвал проветривание помещений, поскольку микоплазма передается воздушно-капельным путем, и реже — контактно-бытовым. При легком, но постоянном покашливании Жемчугов порекомендовал обратиться к врачу, а при подозрении на микоплазму — сдать тест на антитела к этой инфекции.

В мокрую и слякотную погоду, которая располагает к распространению микробов, врач посоветовал запастись подходящей одеждой и обувью и пить витаминные согревающие напитки, например, чай с лимоном и имбирем. Кроме того, он посоветовал добавить в рацион десерт из фейхоа. «Предварительно отрезать с фрукта хвостики. Дальше пропустить через мясорубку килограмм фейхоа на килограмм сахара. И принимать смесь по две ложки в день», — объяснил доктор.

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