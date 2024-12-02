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В стране и мире

Психиатр указала на признаки депрессии у близкого человека

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Депрессия — это серьезное заболевание, которое нельзя побороть самостоятельно, однако оно поддается лечению, особенно при ранней диагностике, рассказала невролог, психиатр медицинского сервиса «ПроДокторов» Анастасия Журавская. На характерные признаки этого психического расстройства у близкого человека врач указала в разговоре с «Лентой.ру».

Журавская назвала явными симптомами депрессии то, что человек начинает избегать общения с другими людьми. Кроме того, об этом заболевании могут говорить нарушения сна. Сложности с засыпанием, частые пробуждения, ощущение усталости с утра в совокупности с общей подавленностью являются поводом для беспокойства, заявила она.

Также психиатр посоветовала насторожиться, если человек стал хуже выглядеть, перестал следить за собой, утратил интерес к хобби и стал негативно смотреть на мир.

«Признаком депрессии может быть появление у человека ощущения безнадежности по поводу будущего и критичных высказываний по отношению к себе: «Я скучный, никчемный, никому не хочется со мной проводить время», «Ничего хорошего меня не ждет, будет только хуже, я не смогу найти хорошую работу, построить семью», - Анастасия Журавская, врач-невролог, психиатр.

Если эти симптомы сохраняются более двух недель, есть все основания заподозрить депрессивный эпизод, предупредила врач.

Журавская подчеркнула, что в этом случае ни в коем случае нельзя стыдить человека за его состояние, предлагать ему алкоголь или оставлять в одиночестве на длительное время. «Если вы подозреваете, что у кого-то из близких депрессия, нужно обязательно обратиться за помощью к квалифицированному специалисту», — посоветовала она.

Ранее медицинский психолог Валерия Мошняцкая назвала неочевидные признаки послеродовой депрессии. К таковым специалистка отнесла изменение аппетита. Она объяснила, что некоторые женщины после родов могут ощущать снижение чувства голода или, наоборот, постоянное желание что-то съесть.

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Источник — lenta.ru
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