Модный диван: названы актуальные тенденции 2024 года

18.11.2024 | 14:02

В последнее время среди интерьерных решений сама по себе мягкая мебель оказалась в тренде. В дизайнерских проектах для гостиных и других комнат обязательно находится место дивану. При выборе этого предмета обстановки можно руководствоваться модными течениями. Вот как они выглядят в 2024 году.

Минимализм все еще держится среди лидеров. Идеальная форма современного дивана - как можно более четкая геометрия и минимум сложных элементов. То есть, если необходимо купить диван в Москве, то он должен быть:

- простым,

- геометрически идеальным,

- качественным,

- функциональным.

Последнее часто выражается в том, что диван модульный. Это тоже своеобразный тренд в интерьере. Очень уж дизайнерам нравятся универсальность такой мебели и способность комбинировать различные варианты.

Немаловажно при выборе дивана обратить внимание на его обивку. Популярный некогда велюр уступил свои позиции фактурным тканям. Те не просто приятны на ощупь, но и добавляют общему виду мебели колоритный шарм и домашний уют. Сейчас очень востребованы такие материалы, как бархатистый шенилл, рогожка. Самый громкий хит года - букле. Эта ткань и раньше считалась крайне комфортным и приятным материалом, но теперь ее явная натуралистичность стала очень модной.

Что касается цветовой гаммы, то с актуальными оттенками в интерьерном дизайне произошла приятная неразбериха. Нет какого-то общего направления, популярны самые разные оттенки. Среди них:

- розовый (прежде всего пудровый),

- серый,

- синий (глубокий и пастельные оттенки),

- фиолетовый,

- горчичный,

- бордовый,

- бежевый - самый популярный.

Это отличная возможность проявить фантазию и оригинальный подход. А диваны действительно могут стать яркой точкой, главным акцентом в интерьере помещения.

Одно из основных требований к модному дивану в этом году - эргономика. Мебель создается не для красоты, а чтобы быть максимально удобной и комфортной для человека. Очень востребована анатомическая посадка.

Удачно, что в производстве мебели недавно произошел небольшой технологический прорыв. Моделями с «эффектом памяти», когда диван легко принимает форму тела, сейчас уже никого не удивить.

Нельзя сказать, что мода в мягкой мебели в 2024 году сильно поражает. Возможно, она даже покажется кому-то скучной. Подход максимально практичный, диваны функциональны и комфортны, но остаются стильными и элегантными, позволяют хозяину жилья проявить индивидуальность. И это привлекает многих.

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