В Госдуме предложили проводить всероссийскую лотерею для новорожденных

03.11.2024 | 14:10

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных, чтобы стимулировать рождаемость. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей», — заявил он. Так, предлагается ежемесячно разыгрывать 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

По его словам, участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа, победители будут торжественно объявляться, а их родители — получать награды.

Похожие инициативы уже были реализованы на местном уровне, например, в Ленинградской области и Хабаровске, заявил Чернышов.

Ранее в России предложили увеличить рождаемость за счет перевода сотрудниц российских компаний на удаленку. По мнению представителей общественного движения «Ветераны России», женщины, работающие в таком режиме, более склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах.