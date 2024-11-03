Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 ноя 2024|15:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

В Госдуме предложили проводить всероссийскую лотерею для новорожденных

Печать
Telegram

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных, чтобы стимулировать рождаемость. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей», — заявил он. Так, предлагается ежемесячно разыгрывать 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

По его словам, участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа, победители будут торжественно объявляться, а их родители — получать награды.

Похожие инициативы уже были реализованы на местном уровне, например, в Ленинградской области и Хабаровске, заявил Чернышов.

Ранее в России предложили увеличить рождаемость за счет перевода сотрудниц российских компаний на удаленку. По мнению представителей общественного движения «Ветераны России», женщины, работающие в таком режиме, более склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте