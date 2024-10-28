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В стране и мире

В России заметно подорожали смартфоны

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По итогам первых девяти месяцев 2024 года смартфоны в России подорожали в среднем на 12-15 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

В компании «Марвел-Дистрибуция» сообщили о росте цен на смартфоны на 12 процентов. Согласно данным аналитиков, средняя стоимость подобной техники в России за отчетный период увеличилась с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. В свою очередь, собеседник газеты из одном из федеральных ретейлеров рассказал об увеличении средней стоимости смартфонов на 14 процентов (до 23,7 тысячи), а в «Мегафоне» рассказали о ее росте на 15 процентов.

В качестве одной из основных причин подобной динамики эксперты назвали выросший курс американского доллара. Этот фактор, по словам аналитиков, отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств. На ситуацию также оказал влияние рост ключевой ставки Центробанка (ЦБ), которая влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ретейлеров.

Удорожание смартфонов в России привело к росту популярности китайских аппаратов, стоимость которых зачастую ниже в сравнении с аналогами из США, Японии и Южной Кореи.

По данным аналитиков банка «Русский стандарт», в январе-марте 88 процентов всех покупок смартфонов в стране пришлись на бренды из КНР. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 67 процентов. По итогам первой половины 2024-го резко выросли и продажи китайских флагманских смартфонов - в 3,5 раза в годовом выражении, до 185 тысяч штук.

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Источник — lenta.ru
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