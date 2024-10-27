В России решили упростить подачу деклараций по НДФЛ

27.10.2024 | 14:25

Минфин вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) решили внести поправки в Налоговый кодекс, призванные упростить подачу деклараций по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) в случае отчуждения недвижимого имущества и транспорта.

О проекте рассказали в пресс-службе Министерства финансов РФ, передает РБК.

Если поправки вступят в силу, россияне должны будут самостоятельно заполнять подобные декларации. Тогда налоги начнут рассчитываться автоматически на основе данных, которые получают за счет межведомственного обмена информацией.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», - уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие годы правительство России не планирует пересматривать налоги. Для начала необходимо несколько лет изучать, как сработают налоговые новации и как они повлияют на отрасли.