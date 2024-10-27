Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 окт 2024|14:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

В России решили упростить подачу деклараций по НДФЛ

Печать
Telegram

Минфин вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) решили внести поправки в Налоговый кодекс, призванные упростить подачу деклараций по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) в случае отчуждения недвижимого имущества и транспорта.

О проекте рассказали в пресс-службе Министерства финансов РФ, передает РБК.

Если поправки вступят в силу, россияне должны будут самостоятельно заполнять подобные декларации. Тогда налоги начнут рассчитываться автоматически на основе данных, которые получают за счет межведомственного обмена информацией.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», - уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие годы правительство России не планирует пересматривать налоги. Для начала необходимо несколько лет изучать, как сработают налоговые новации и как они повлияют на отрасли.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме

  • Врач назвал первый симптом сахарного диабета

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте