Сетевое издание|18+|Вторник|22 окт 2024|12:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о способном вызвать рак линолеуме

Печать
Telegram

Один из наиболее популярных видов линолеума - с ПВХ-покрытием - способен спровоцировать развитие онкологических заболеваний, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат химических наук, доцент кафедры ХТВМС РТУ МИРЭА Александр Гервальд.

«Такой линолеум может содержать хлор, фталаты, свинец, кадмий и другие опасные вещества. Самыми опасными являются фталаты, которы могут выделяться непосредственно в процессе использования изделий из ПВХ. Они становятся причиной нарушения работы печени и почек и возникновения онкологических заболеваний», - рассказал химик.

Свинец и кадмий, также присутствующие в составе ПВХ-линолеума, как предупредил Гервальд, являются нейротоксинами, которые, при длительном воздействии, способны вызывать нарушения в работе центральной нервной системы, а также почечные заболевания.

«В плохо проветриваемых помещениях возможно накопление в воздухе опасных веществ, многие из которых являются канцерогенами. Риск выделения вредных испарений увеличивается при нагревании линолеума, например, при воздействии солнечных лучей. Их вдыхание может приводить к головным болям, головокружению, тошноте, раздражению слизистых и раздражению кожных покровов, а при длительном воздействии - к поражений нервной и сердечно-сосудистой систем, и онкологии», - перечислил собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, опасны, по словам химика, и производство, утилизация такого линолеума, которые ведут к загрязнению атмосферы токсичными веществами.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте