Сетевое издание|18+|Суббота|19 окт 2024|13:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россия стала поставлять тонны мухоморов Америке

Печать
Telegram

Пермский край стал лидером по поставкам сушеных мухоморов в Америку и Азию. Об этом сообщает KP.RU.

За 2023 год российский регион экспортировал 5,65 тонны грибов в Киргизию, Филиппины и США. По словам местного предпринимателя Александра Закирова (первого, кто официально начал поставлять мухоморы за рубеж), интерес к грибам вырос во время пандемии 2020 года, когда люди начали искать альтернативные методы укрепления здоровья.

Покупателей интересуют как шляпки грибов, так и продукт на их основе: настои, экстракты, мази и кремы. Кто-то даже практикует употребление небольших доз перемолотого мухомора в капсулах, чтобы снять усталость, избавиться от раздражительности и повысить работоспособность. Однако, как утверждают ученые, доказательства лечебных свойств мухомора отсутствуют, а вот потенциальная опасность его употребления есть — мухомор остается ядовитым грибом, воздействующим на центральную нервную систему, и экспериментировать с ним не рекомендуется.

Тем не менее сбор и продажа мухоморов стали важным источником дохода для жителей Пермского края — на этом они зарабатывают до 2 миллионов рублей за сезон. Главной помехой при этом остаются бюрократические трудности из-за неопределенного статуса мухоморов в законодательстве РФ.

Ранее стало известно, что жительница Красноярска использовала мухоморы в качестве снотворного и попала в токсикологическое отделение больницы. Девушка не раскрыла, как достала ядовитые грибы.

В сентябре москвич попал в реанимацию после того, как попытался вылечить мухоморами синусит. Он решил попробовать грибы после того, как таблетки не помогли ему справиться с хроническим заболеванием. Найти их ему помог блогер-грибник, который посоветовал сайт по продаже якобы эффективного средства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте