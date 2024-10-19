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В стране и мире

Глава МВД предложил альтернативу пиву на стадионах

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Глава МВД России Владимир Колокольцев прокомментировал возможность возвращения пива на стадионы. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Колокольцев подчеркнул, что ведомство высказывает свою позицию по этому опросу, опираясь на криминальную обстановку и другие факторы. В частности, МВД руководствуется обеспечением правопорядка во время спортивных мероприятий, а также обеспечением безопасности зрителей.

«Мы вообще все ведем здоровый образ жизни. Я понимаю — чай попить, морс попить. Иногда — бокал шампанского на Новый год», — призвал он.

На вопрос журналиста, стоит ли продвигать на стадионах условный лимонад вместо пива, Колокольцев подчеркнул, что существуют нормальные напитки, которые полезны для организма. «А пиво — это на любителя», — заключил он.

Накануне в Минфине поддержали возвращение пива на стадионы России. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, «есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения. Его окончательное возвращение активно обсуждают с прошлого года.

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Источник — lenta.ru
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