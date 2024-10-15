Сетевое издание|18+|Вторник|15 окт 2024|16:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Дан прогноз на подорожание доллара до 100 рублей

Печать
Telegram

Не исключено, что власти России смирились с тем, что российская валюта упадет до 100 рублей за доллар, хотя раньше такие перспективы вызывали очень жесткую политическую реакцию. Об этом сообщило Bloomberg.

Эксперты издания полагают, что теперь подорожание доллара до 100 рублей больше не вызывает беспокойства, так как пойдет на пользу федеральному бюджету, которому в 2025 году предстоят повышенные расходы.

Отмечается, что курс рубля также снизился по отношению к юаню (до самого низкого с мая уровня), который стал главной альтернативой тому, что Кремль считает «токсичными» валютами.

Издание напомнило, что в 2023 году рубль уже дважды пробивался через отметку в 100 рублей за доллар. Банк России отреагировал на это повышением ключевой процентной ставки. В свою очередь, правительство ввело более жесткий контроль за движением капитала, потребовав, чтобы экспортеры репатриировали 80 процентов валютных доходов.

В настоящее время по мере растущих угроз вторичных санкций в отношении банков ключевых торговых партнеров РФ российский бизнес сталкивается с растущими трудностями с платежами. Предприниматели получают все меньше иностранной валюты и испытывают все больше проблем с ее возвратом в Россию из таких стран, как Китай и Турция.

По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, курс доллара действительно может вырасти до 100 рублей в обозримом будущем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте