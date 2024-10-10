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В стране и мире

Россиян призвали есть яйца и сельдь

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Поддерживать здоровье мозга можно с помощью питания, в частности, включения в рацион жирной рыбы и яиц, заявила эндокринолог, диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина. Какие именно продукты надо обязательно включить в рацион, она рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, рацион для улучшения работы мозга должен включать омега-3 жирные кислоты, поскольку это основные компоненты клеточных мембран, в том числе и нейронов. Лучшими его источниками она назвала рыбу жирных сортов: сардину, скумбрию, кету, нерку, лосось, сельдь. Чуракина призвала есть ее минимум два раза в неделю.

Для создания новых клеток и поддержания нормального функционирования нервной системы нужны и такие вещества, как холин и витамины группы В. Холин необходим для образования ацетилхолина - нейромедиатора, играющего важную роль в регуляции памяти и других когнитивных функций. Витамины группы В участвуют в различных биохимических процессах в клетках головного мозга. Все эти вещества содержатся в яйцах, объяснила эндокринолог.

Также для эффективной работы мозга Чуракина рекомендовала употреблять продукты, содержащие магний, витамин Е, полиненасыщенные жирные кислоты. Они помогают мозгу запоминать и воспринимать информацию, а также защищают клетки от повреждений. Эти вещества содержатся в орехах, особенно в грецких и миндале.

Витамин Р участвует в кальциевом и липидном обмене, а также оказывает антиоксидантное действие - эти процессы играют важную роль в работе головного мозга, продолжила диетолог. По ее словам, витамином Р богаты какао-бобы, поэтому употребление темного шоколада с содержанием этого ингредиента не менее 55 процентов в составе позволит мозгу эффективнее работать.

«Для сохранения работоспособности мозга важно отказаться от курения и употребления алкоголя, а также поддерживать физическую активность не менее 150 минут в неделю, проходить ежегодные профилактические медицинские осмотры», - добавила врач.

Ранее врач-невролог Анастасия Тарасова предупредила россиян об убивающих мозг привычках. Недосып, алкоголь, курение и переедание негативно воздействуют на работу мозга, провоцируя снижение умственных способностей, а порой и смертельно опасные заболевания, предупредила она.

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Источник — lenta.ru
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