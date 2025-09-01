В стране и мире

Европейская страна заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

Бельгия готова выдавать визы россиянам при условии увеличения штата посольства. Об этом «Известиям» заявили в диппредставительстве государства в Москве.

Дипломаты европейской страны в беседе с изданием объяснили приостановку выдачи шенгена для граждан России не санкциями, а техническими сложностями.

Они напомнили о взаимной высылке консульских работников в 2022 году. Тогда 12 сотрудников посольства Бельгии были признаны персонами нон грата и покинули Россию.

В источнике говорится, что Бельгия готова возобновить выдачу всех типов разрешения на въезд в страну, если российская сторона увеличит штат диппредставительства.

Ранее, спустя три года перерыва, Словакия начала выдавать российским туристам шенгенские визы. Приемом документов занимается теперь компания BLS International.

Источник — lenta.ru
