Авиакомпании «Ангара» захотели запретить полеты после крушения Ан-24

Авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты по результатам проверки после крушения ее самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом написали «Известия» со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина в Росавиацию.

После трагедии Ространснадзор провел проверки «Ангары» и нашел массовые нарушения, что грозит прекращением ее полетов. В публикации отмечается, что «директивы летной годности не выполнялись, а часть работ по техобслуживанию проводилась с нарушением технологий или фиктивно».

Кроме того, были установлены факты полетов воздушных судов с неисправностями. Однако решения по аннулированию сертификата компании пока нет.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск - Благовещенск - Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности.

На борту были 6 членов экипажа и 42 пассажира. На месте падения самолета нашли бортовые самописцы.

Источник — lenta.ru
