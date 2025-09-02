Лишенному по ошибке прав россиянину пришлось три года доказывать свою невиновность

02.09.2025 | 12:39

Лишенному по ошибке прав на управление автомобилем жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) пришлось три года доказывать свою невиновность. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

Россиянин был наказан за пьяную езду еще в 2022-м. Помимо штрафа в 30 тысяч рублей он был лишен прав на полгода. К ответственности он был привлечен за нарушение в Москве, при этом мужчина во время нарушения находился в ХМАО.

Выяснилось, что настоящий нарушитель использовал поддельное водительское удостоверение. В нем и были указаны данные жителя Сургута.

На то, чтобы добиться признания себя невиновным, у мужчины ушло около трех лет. Россиянин заявил требование о компенсации расходов на такси, которым он пользовался в период лишения прав. В этом ему отказали, указав на его право воспользоваться общественным транспортом.

Ранее жителю Санкт-Петербурга пришлось доказывать тот факт, что он жив. Россиянин получил сообщение из Социального фонда и узнал о своей смерти в Сибири. Выяснилось, что незадолго до этого в Красноярске не стало двойника мужчины.