Россиянам назвали необычный способ хранения яблок

02.09.2025 | 12:45

Увеличить срок хранения урожая яблок, чтобы они радовали всю зиму, можно с помощью свечи. Необычный способ сделать это назвала доцент Финансового университета, садовод-любитель Лариса Микаллеф в разговоре с aif.ru.

В первую очередь эксперт порекомендовала отбирать только целые плоды, без повреждений, поскольку один испорченный фрукт способен заразить всю партию.

Помимо этого, продолжила она, яблоки важно просушивать и хранить в прохладе от нуля до плюс четырех градусов с высокой влажностью около 90 процентов. Микаллеф пояснила, что при такой атмосфере яблоки остаются сочными и ароматными, однако важно избегать заморозков, которые повреждают кожицу.

«Есть и еще вот такой оригинальный способ: плоды складывают в трехлитровую банку, заполняют ее на две трети, ставят внутрь плавающую свечку и плотно закрывают крышкой. Когда свеча выгорает и гаснет, кислород внутри исчезает, и яблоки могут храниться в таких условиях до четырех месяцев», - поделилась информацией садовод.

При отсутствии холодильника или погреба она предложила закопать плоды на даче в яме полметра глубиной, на дно которой кладут доски либо ветки, а упакованные в пакеты яблоки укладывают внутри и присыпают землей. Если обложить фрукты хвойными ветками сверху и по бокам, добавила эксперт, это поможет спасти урожай от мышей.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова посоветовала хранить яблоки с листьями папоротника.