В стране и мире

Россиянам назвали необычный способ хранения яблок

Печать
Telegram

Увеличить срок хранения урожая яблок, чтобы они радовали всю зиму, можно с помощью свечи. Необычный способ сделать это назвала доцент Финансового университета, садовод-любитель Лариса Микаллеф в разговоре с aif.ru.

В первую очередь эксперт порекомендовала отбирать только целые плоды, без повреждений, поскольку один испорченный фрукт способен заразить всю партию.

Помимо этого, продолжила она, яблоки важно просушивать и хранить в прохладе от нуля до плюс четырех градусов с высокой влажностью около 90 процентов. Микаллеф пояснила, что при такой атмосфере яблоки остаются сочными и ароматными, однако важно избегать заморозков, которые повреждают кожицу.

«Есть и еще вот такой оригинальный способ: плоды складывают в трехлитровую банку, заполняют ее на две трети, ставят внутрь плавающую свечку и плотно закрывают крышкой. Когда свеча выгорает и гаснет, кислород внутри исчезает, и яблоки могут храниться в таких условиях до четырех месяцев», - поделилась информацией садовод.

При отсутствии холодильника или погреба она предложила закопать плоды на даче в яме полметра глубиной, на дно которой кладут доски либо ветки, а упакованные в пакеты яблоки укладывают внутри и присыпают землей. Если обложить фрукты хвойными ветками сверху и по бокам, добавила эксперт, это поможет спасти урожай от мышей.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова посоветовала хранить яблоки с листьями папоротника.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте