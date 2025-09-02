В стране и мире

Студента парализовало из-за постоянного использования телефона

В Китае врачи спасли студента, которого парализовало из-за частого использования смартфона и тяжелой подработки. Об этом пишет Oddity Central.

19-летний Сяо Дун годами проводил свободное время, склонившись над телефоном. Он слишком часто играл в видеоигры и заходил в социальные сети, и это негативно влияло на его здоровье. Состояние Дуна усугубила летняя подработка: он устроился мыть посуду и протирать столы. Для этого студенту тоже приходилось постоянно наклонять голову.

Вскоре Сяо Дун начал испытывать онемение в шее, руках и ногах. 30 июля он проснулся и понял, что не чувствует нижнюю часть тела и не может ей управлять. Студента оперативно доставили в больницу. Врачи определили, что в шейном отделе позвоночника Дуна образовался тромб, спровоцированный разрывом сосуда из-за наклона головы. Он давил на спинной мозг студента, что привело к параличу.

Врачам удалось удалить тромб во время операции. В настоящее время Сяо Дун восстанавливается. Ожидается, что в скором времени он вернет контроль над своим телом.

Ранее сообщалось, что в Бразилии школьник расправился с бабушкой и дедушкой после бытового конфликта. Он разозлился на запрет пользоваться смартфоном.

Источник — lenta.ru
