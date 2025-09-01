В стране и мире

Россиянам дали совет по подготовке машины к осеннему сезону

В начале осеннего сезона автовладельцам необходимо в первую очередь проверить состояние аккумулятора на предмет исправной работы. Такой совет дал россиянам продакт-менеджер бренда Delta Дмитрий Николаевич. Его слова приводит газета «Известия».

Летом аккумулятор может в значительной степени износиться. Высокие температуры, жара, пыльные дороги и повышенные нагрузки могут негативным образом повлиять на его работоспособность. «Высокие летние температуры ускоряют старение аккумулятора, и он теряет емкость», — пояснил Николаевич.

Если не провести внеплановую диагностику, предупредил аналитик, автовладельцы могут столкнуться с серьезными неприятностями в преддверии зимнего сезона. Ослабевший аккумулятор не сможет завести машину.

«Проблема может проявиться только с приходом морозов», — резюмировал Николаевич.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила о планах резко поднять стоимость техосмотра легковушек. Со следующего года, как уточняется, подобная процедура обойдется автовладельцам в 1,3 тысячи вместо нынешних 913 рублей. Таким образом, стоимость техосмотра в РФ в 2026 году может подняться в полтора раза. Представитель ФАС объяснил, что ставка пересчитана с учетом накопленной инфляции.

Источник — lenta.ru
