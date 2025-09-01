В стране и мире

Россиянка обвинила бригаду скорой помощи в поборах

Жительница Тюмени заявила, что ее вынудили заплатить за капельницу дочери в Сочи. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

Судя по дате на документе о банковской транзакции, описанный россиянкой случай произошел 23 августа. По ее словам, это произошло в Сочи. Осмотревший ребенка врач предложил на выбор госпитализировать ребенка или заплатить пять тысяч рублей за капельницу, пояснила она.

Женщина согласилась и перевела оплату на личную карту врача. «Уже позднее, отойдя от стресса, поняла: очень странно, что государственная скорая взяла деньги за помощь ребенку», — призналась собеседница издания.

Юрист Роман Устинов, с которым связались журналисты, указал на недопустимость подобной практики и на несоответствие ее российским законам. Издание обратилась в станцию скорой помощи за разъяснениями. К моменту публикации материала они опубликованы не были.

Ранее в Дагестане подросток не выжил после отказа в госпитализации. Его родственники утверждают, что медики потребовали денег, чтобы поместить ребенка в стационар.

